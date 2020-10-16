В ОП объяснили необходимость легализации каннабиса в медицинских целях

В Офисе президента считают, что вопрос легализации каннабиса в медицинских целях не должен оставаться только для спекуляций политикам. Потому эту инициативу внесли в опрос 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

У Зеленского отмечают, что за последние годы во многих странах мира каннабис начал использоваться в обезбаливающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты.

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