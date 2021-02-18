Офіс президента не бачить підстав для закриття інших телеканалів

"Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами (Віктора, - ред.) Медведчука і тими ж каналами "Прямий", 5-й, "Наш" і т. д. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно...", - зазначив Подоляк.

На його думку, на деяких каналах ведеться вже не інформаційне мовлення.

"Тим не менш, незважаючи на те, що це ідеологічно виглядає дивно, політично виглядає марно, з точки зору впливу на те, куди держава повинна рухатися і розвиватися, взагалі ніякого впливу не надає, - але це не історія каналів Медведчука, в будь-якому випадку", - підкреслив Подоляк і додав, що три закритих канали - це історія фінансування з боку країни-агресора і незаконних військових утворень на окупованому Донбасі