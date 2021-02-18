Офис президента не видит оснований для закрытия других телеканалов

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами (Виктора, - ред.) Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й, "Наш" и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно…", - отметил Подоляк.

По его мнению, на некоторых каналах ведется уже не информационное вещание.

"Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, - но это не история каналов Медведчука, в любом случае", - подчеркнул Подоляк и добавил, что три закрытых канала - это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на оккупированном Донбассе.