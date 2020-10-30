Один із суддів КСУ заявив, що подав у відставку

Суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку. Заяву знаходиться у Конституційному суді.

Про це він заявив на брифінгу в Києві.

За його словами, заява про відставку була написана ще 8 жовтня.

"Сьомого жовтня мені зателефонували і сказали, що я повожуся неправильно. Восьмого жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на суд - ред.). Вона знаходиться в суді, її має розглядати суд", - розповів він.

Водночас Сліденко відмовився розповідати, хто йому телефонував і чинив тиск, але зазначив, що дзвінок був з Офісу президента.

"Суть цих проблем наступна. У грудні минулого року я виїхав за кордон, 4 січня я повернувся, це були вихідні. 8 грудня вийшов на роботу і попросив, щоб мені дали листочок, щоб внести відомості про зарплату. Мені принесли його 9-го, я вніс ці дані. Формально я порушив закон, але я не міг внести їх вчасно. Я надав свідчення в НАЗК, але вони сказали, що ці свідчення не підходять", - пояснив суддя.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента заявили про наміри замінити всіх суддів Конституційного суду через рішення щодо електронного декларування.

Сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради пропозицію припинити повноваження всіх суддів КСУ.