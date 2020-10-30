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Один из судей КСУ заявил, что подал в отставку

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 14:57
Один из судей КСУ заявил, что подал в отставку Фото: Игорь Слиденко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. Заявление находится в Конституционном суде.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, заявление об отставке было написано еще 8 октября.

"Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давлении на суд - ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд", - рассказал он.

В то же время Слиденко отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление, но отметил, что звонок был из Офиса президента.

"Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 января вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят ", - пояснил судья.

Напомним, вчера в Офисе президента заявили о намерениях заменить всех судей Конституционного суда за решения по электронному декларированию.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение прекратить полномочия всех судей КСУ.

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