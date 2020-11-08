ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням усіх сторін, - Кравчук

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготує єдиний план врегулювання на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін. Очікується, що такий план може з'явитися до 10 листопада.

Про це в інтерв'ю ТАСС розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Він зазначив, що Україна передала ОБСЄ свій план врегулювання конфлікту в четвер, 5 листопада. Після цього має бути підготовлений єдиний документ з урахуванням позицій всіх сторін.

"Цей документ не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ Тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау (представник ОБСЄ в ТКГ, - ред.) підготувала доручення пану П'єру Морелю - це посол з політичних питань в системі мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати", - додав Кравчук.

Він також висловив сподівання, що погоджений план з'явиться до наступного засідання ТКГ 10 листопада.

"Є завдання підготувати всебічно продуманий, з урахуванням інтересів усіх сторін, і насамперед ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру і відродження життя на цих територіях", - підкреслив він.

Кравчук також відзначив, якщо домовленості будуть досягнуті, погоджена дорожня карта може бути підписана всіма сторонами ТКГ.

Нагадаємо, раніше Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій щодо Донбасу", який передбачає розпуск самопроголошених "республік".

Кравчук також упевнений, що мінські угоди в черговості 2015 року виконати неможливо.