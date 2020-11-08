ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінські угоди в почерговості 2015 року виконати неможливо, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Неділя 08 листопада 2020 12:38
Мінські угоди в почерговості 2015 року виконати неможливо, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Пункти мінських угод, які були затверджені у 2015 році, не можуть бути виконані Україною. Необхідно переглянути їх послідовності.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, за шість років багато чого змінилося на Донбасу і ті домовленості, які були досягнуті у 2015 році, застаріли. Кравчук також зазначив, що це визнають і інші перемовники.

"У нашому плані з Донбасу я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити черговість дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", - сказав він.

Кравчук зазначив, що головною перешкодою стало питання відновлення контролю на кордоні з Росією. За його словами, і відповідно до плану з Донбасу, це необхідно зробити до того, як Україна перейде до виконання політичної частини угод.

Нагадаємо, розроблений Україною план врегулювання на Донбасі буде передбачати саморозпуск так званих "ДНР" і "ЛНР".

Додамо, в Кремлі вже відреагували на анонсований Україною план для Донбасу. У Путіна вважають, що деякі пункти цього плану суперечать мінським домовленостям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика мінські угоди Кравчук Контактная група
NEWS
Азербайджан узяв під контроль місто Шуша в Карабасі
РБК-Українаінформаційне агентство Азербайджан узяв під контроль місто Шуша в Карабасі
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори