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ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом всех сторон, - Кравчук

Новина українською → Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 17:02
ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом всех сторон, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон. Ожидается, что такой план может появиться до 10 ноября.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что Украина передала ОБСЕ свой план урегулирования конфликта в четверг, 5 ноября. После этого должен быть подготовлен единый документ с учетом позиций всех сторон.

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ Трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау (представитель ОБСЕ в ТКГ, - ред.) подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - добавил Кравчук.

Он также выразил надежду, что согласованный план появится до следующего заседания ТКГ 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - подчеркнул он.

Кравчук также отметил, если договоренности будут достигнуты, согласованная дорожная карта может быть подписана всеми сторонами ТКГ.

Напомним, ранее Украина представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу", который предполагает роспуск самопровозглашенных "республик".

Кравчук также уверен, что минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно.

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