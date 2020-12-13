Нульовий викид вуглецю: Зеленський розповів про кліматичні цілі України

Президент Володимир Зеленський розповів про амбітні кліматичні цілі України. Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності.

Про це він заявив на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський розповів, що цьогоріч українці відчули негативний вплив від зміни клімату, адже у низці регіонів тривала посуха знищила врожай, на сході країни сталися масштабні лісові пожежі. Захід постраждав від руйнівних паводків.

"Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку - 2030 та міжнародних кліматичних угод.

"Ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%", - сказав президент.

Крім того, за його словами, Україна також працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики.

Глава держави запевнив, що Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом.

"Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів", - сказав він.

Також триває процес перегляду Енергетичної стратегії України, що передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.

"Ми розпочали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ координуватиме роботу різних органів влади на національному й місцевому рівнях", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав усі країни світу оголосити "надзвичайний стан клімату". Заяву він озвучив під час онлайн-саміту з нагоди п’ятої річниці Паризької кліматичної угоди.

Як писало РБК-Україна, в Україні може з'явитися електронна система видачі дозволів на викиди.