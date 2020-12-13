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Генсек ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі

Новость на русском → Неділя 13 грудня 2020 00:10
Генсек ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)
Автор: Инна Собора

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав усі країни світу оголосити "надзвичайний стан клімату". Заяву він озвучив під час онлайн-саміту з нагоди п’ятої річниці Паризької кліматичної угоди.

Про це пише "Радіо Свобода".

На думку Гутерріша, надзвичайний стан має тривати, доки не буде досягнута нейтральність вуглецю, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

У саміті взяли участь лідери з понад 70 країн, які обговорили плани боротьби з глобальним потеплінням.

Нагадаємо, в доповіді ООН на початку вересня говорилося про те, що в 2020 році в світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня.

РБК-Україна писало, що у вересні стало відомо про плани ООН та Великобританії провести глобальний кліматичний саміт 12 грудня. Дату саміту призначили через кілька днів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив ООН, що найбільший в світі забруднювач парникових газів досягне піку викидів в 2030 році.

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