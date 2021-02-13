RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Новий уряд Італії привели до присяги. Його очолив Маріо Драгі

Автор: РБК-Україна

Новий уряд Італії на чолі з Маріо Драгі привели до присяги. У нинішньому складі залишилося кілька колишніх міністрів.

Про це пише ansa.it.

Популярні новини
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021
Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою 12 лютого 2021
У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні 12 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак 13 лютого 2021

Повідомляється, що сьогодні пройшла церемонія приведення до присяги за участю президента Серджо Маттарелли. До уряду увійшли 23 міністра, з яких дев'ять без портфеля.

Також повідомляється, що в нинішньому складі залишилися міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, міністр культури Даріо Франческіні та міністр оборони Лоренцо Гуеріні.

Зазначимо, сам Маріо Драгі є колишнім головою Європейського центрального банку.

Нагадаємо, напередодні він дав офіційну згоду очолити уряд Італії.

Новому кабінету міністрів доручено вирішити політичну кризу, пов'язану з розвалом коаліції в парламенті, а також кілька інших першочергових завдань.

Попередній прем'єр-міністр Джузеппе Конте пішов у відставку в січні. Він втратив більшість у Сенаті після того, як молодший партнер "Віва Італія", партія екс-прем'єра Маттео Ренці, вивела з уряду своїх міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Італіяправительство
Читайте також
В Італії посилили карантин через COVID-19
Прогноз погоди