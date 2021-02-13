UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Новое правительство Италии привели к присяге. Его возглавил Марио Драги

Автор: РБК-Украина

Новое правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге. В нынешнем составе осталось несколько прежних министров.

Об этом пишет ansa.it.

Популярные новости
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021

Сообщается, что сегодня прошла церемония приведения к присяге с участием президента Серджо Маттареллы. В правительство вошли 23 министра, из которых девять без портфеля.

Также сообщается, что в нынешнем составе остались министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения Роберто Сперанца, министр культуры Дарио Франческини и министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Отметим, сам Марио Драги является бывшим главой Европейского центрального банка.

Напомним, накануне он дал официальное согласие возглавить правительство Италии.

Новому кабинету министров поручено решить политический кризис, связанный с развалом коалиции в парламенте, а также несколько других первоочередных задач.

Предыдущий премьер-министр Джузеппе Конте отправился в отставку в январе. Он потерял большинство в Сенате после того, как младший партнер "Вива Италия", партия экс-премьера Маттео Ренци, вывела из правительства своих министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Италияправительство
Читайте также
В Италии ужесточили карантин из-за COVID-19
Прогноз погоды