В Італії сформують новий уряд: хто його очолить

Новий уряд Італії погодився очолити колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі. Він стане прем'єром після відставки Джузеппе Конте.

Про це повідомляє прес-служба президентського Квиринальского палацу .

"Президент Серджо Маттарелла зустрівся з професором Маріо Драгі, який дав остаточну згоду на те, щоб очолити уряд, склад якого представив главі держави", - йдеться в повідомленні.

Церемонія приведення до присяги відбудеться в суботу, 13 лютого, о 13:00 за київським часом.

Як повідомляє агентство ANSA, кілька міністрів з уряду Джузеппе Конте зберегли свої посади у новому уряді Маріо Драгі.

Свої посади зберегли:

міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо;

міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе;

міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Крім того, Даріо Франческіні залишиться міністром культури, у якого будуть трохи змінені функції. Пост міністра оборони зберіг Лоренцо Гуеріни.

Зазначимо, що професор економіки Маріо Драгі 73 роки. У 2005-2011 роках він очолював Банк Італії, а у 2011-2019 Європейський Центробанк і відомий як "спаситель євро" під час кризи 2012 року.