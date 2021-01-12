ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Нормандські" радники зберуться ще раз: названа дата

Новость на русском → Київ, Вівторок 12 січня 2021 22:09
"Нормандські" радники зберуться ще раз: названа дата Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Офіс президента України підтвердив, що політичні радники лідерів "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Нова зустріч відбудеться 22 січня.

Про це йдеться на сайті президента України.

Як розповіли в Офісі президента, в ході зустрічі в Берліні, яка тривала понад 6 годин, обговорювали реалізацію рішень паризького саміту лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

"Сторони торкнулися всіх питань порядку денного - від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер. Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", - додали в ОП.

Крім того, на зустрічі в Берліні була присутня спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групи Хайді Грау.

"Наразі оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників - у п'ятницю, 22 січня", - зазначила прес-служба президента.

Нагадаємо, сьогодні в Берліні відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Україну на переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а від Росії був - заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Після завершення переговорів в Берліні представник Росії анонсував нову зустріч політичних радників через два тижні. Він додав, що зустріч може пройти онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика переговоры в Берлине Нормандський формат
NEWS
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
РБК-Українаінформаційне агентство Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
DAILY
Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19