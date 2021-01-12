"Нормандские" советники соберутся еще раз: названа дата

Офис президента Украины подтвердил, что политические советники лидеров "нормандской четверки" соберутся еще раз. Новая встреча состоится 22 января.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Как рассказали в Офисе президента, в ходе встречи в Берлине, которая длилась более 6 часов, обсуждали реализацию решений парижского саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", - добавили в ОП.

Кроме того, на встрече в Берлине присутствовала спецпредставитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

"Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - отметила пресс-служба президента.

Напомним, сегодня в Берлине состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а от России был - заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

После завершения переговоров в Берлине представитель России анонсировал новую встречу политических советников через две недели. Он добавил, что встреча может пройти онлайн.