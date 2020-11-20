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Названо кількість покараних за злочини проти Майдану

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 08:34
Названо кількість покараних за злочини проти Майдану Фото: співробітник "Беркута" (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

За рік до кримінальної відповідальності по справі Майдану притягнуто 34 особи. У розшуку знаходяться 82 підозрюваних.

Про це йдеться у відповіді Держбюро розслідувань на запит РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

У відповідь на запит повідомили, що розслідують 80 справ, пов'язаних з подіями на Майдані. Крім того, три кримінальних виробництва стосуються вбивств силовиків під час протестів.

В більшості своїй "новими" підозрюваними у справах ДБР стали колишні прокурори і слідчі, які клопотали про арешти майданівців.

Нагадаємо, вчора поліція проводила обшуки в Національному музеї Революції гідності. А також в будинку у директора музею.

Правоохоронці пояснили причини обшуків в музеї Революції гідності в Києві. Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.

В Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували обшуки в музеї Революції Гідності в Києві.

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