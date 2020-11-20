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Названо число наказанных за преступления против Майдана

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 08:34
Названо число наказанных за преступления против Майдана Фото: сотрудник "Беркута" (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых.

Об этом говорится в ответе Госбюро расследований на запрос РБК-Украина, говорится в материале "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

В ответ на запрос сообщили, что расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане. Кроме того, три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.

В большинстве своем "новыми" подозреваемыми в делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах майдановцев.

Напомним, вчера полиция проводила обыски в Национальном музее Революции достоинства. А также в доме у директора музея.

Правоохранители объяснили причины обысков в музее Революции достоинства в Киеве. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали обыски в музее Революции Достоинства в Киеве.

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