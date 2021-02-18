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Названа точна дата зустрічі Путіна і Лукашенка

Автор: Анастасія Рокитна

Кремль назвав дату зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, очікуються тривалі переговори.

"Зустріч буде на наступному тижні, вона буде 22 лютого", - заявив він.

Сьогодні Олександр Лукашенко заявив, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним зустрітися на початку 20-х чисел лютого. Разом з тим, він спростував інформацію, що Мінськ планує запросити в Росії новий кредит.

"Але відразу хочу сказати: у нас, як завжди в Росії буває, деякі підхоплять порядок денний, і, ось," Лукашенко приїде аж 3 мільярди доларів просити ". Ні, я не їду туди чогось просити", - підкреслив він.

Лукашенко зазначив, що також планує зустріч із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, голова МЗС Білорусі назвав можливі теми переговорів Лукашенка і Путіна.

До цього прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з Лукашенком.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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