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Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 15 лютого 2021 10:10
Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Став відомий можливий порядок денний зустрічі президентів Білорусі та Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Вони будуть обговорювати двосторонні відносини.

Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю РБК.

За його словами, останні події, які відбуваються всередині і навколо країн, можуть підштовхнути РФ і Білорусь до більш тісних інтеграційних процесів.

Макей зазначив, що у президентів на столі лежатиме хороший матеріал для обговорення майбутнього білорусько-російських відносин.

Відповідаючи на питання про те, чи дійсно однією з тем переговорів стане прохання Мінська про виділення коштів з кредиту на АЕС, міністр сказав: "Треба переговорити з Міністерством фінансів, вони у нас відповідають за цю сферу, але я думаю, що тема будівництва атомної станції як дуже важлива тема буде обговорюватися".

Він також не виключив, що тема взаємодії у фінансово-кредитній сфері може бути порушена.

"Можливо, буде обговорюватися питання фінансово-кредитного взаємодії з точки зору реалізації різних вигідних спільних проектів, які обговорювалися, до речі, в ході візиту віце-прем'єра Борисова в Білорусь", - заявив Володимир Макей.

Нагадаємо, зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна планується на кінець лютого.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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