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Названа точная дата встречи Путина и Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

Кремль назвал дату встречи президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Она состоится на следующей неделе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, ожидаются продолжительные переговоры.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля", - заявил он.

Сегодня ранее Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля. Вместе с тем, он опроверг информацию, что Минск планирует запросить в России новый кредит.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Напомним, глава МИД Беларуси назвал возможные темы переговоров Лукашенко и Путина.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Лукашенко.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир Путин
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