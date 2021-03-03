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Призначили т.в.о. голови Держгеокадастру

Автор: Анастасія Рокитна

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Рішення прийнято 3 березня.

Відповідне рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні.

Раніше повідомлялось, що Романа Лещенка у грудні минулого року звільнили з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).

Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії обов'язків двох осіб, яких Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у спробі підкупу екс-голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

До цього НАБУ і САП затримали виконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області за підозрою у спробі підкупу.

Зазначимо, Верховна рада України призначила міністра з питань ветеранів. Відомство очолила Юлія Лапутіна.

Також Верховна рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенко.

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