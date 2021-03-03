Призначили т.в.о. голови Держгеокадастру

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича. Рішення прийнято 3 березня.

Раніше повідомлялось, що Романа Лещенка у грудні минулого року звільнили з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).

Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії обов'язків двох осіб, яких Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у спробі підкупу екс-голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

До цього НАБУ і САП затримали виконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області за підозрою у спробі підкупу.