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Навальний про наслідки відео про Путіна: вішатися в плани не входить, ходжу акуратно

Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний, коментуючи можливі наслідки резонансного розслідування про палац президента Росії Володимира Путіна на узбережжі Чорного моря, натякнув, що стосовно нього можуть застосувати заходи в СІЗО. Він також "на всяк випадок" заявив, що не схильний до самогубства.

Заяву Навального опубліковано в його Instagram.

За його словами, він задоволений тим, що розслідування зібрало понад 40 млн переглядів на YouTube. Він також подякував школярам, які записують відео на його підтримку в соціальній мережі TikTok.

"Тому на всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконній решітці, а також різати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені щодня міряють тиск - він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключено. Я не п'ю самогон і не об'їдаюся рафаелками", - зазначив Навальний.

Він також сподівається на звільнення, оскільки зовні в'язниці "багато хороших людей".

Нагадаємо, раніше у Навального опублікували розслідування про палац Путіна на Чорному морі, який обійшовся в 100 млрд російських рублів.

У Путіна заперечують, що цей палац належить президенту Росії.

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