Навальный о последствиях видео о Путине: вешаться в планы не входит, хожу аккуратно

Российский оппозиционер Алексей Навальный, комментируя возможные последствия резонансного расследования о дворце президента России Владимира Путина на побережье Черного моря, намекнул, что в отношении него могут применить меры в СИЗО. Он также "на всякий случай" заявил, что не склонен к самоубийству.

Заявление Навального опубликовано в его Instagram.

По его словам, он доволен тем, что расследование собрало более 40 млн просмотров на YouTube. Он также поблагодарил школьников, которые записывают видео в его поддержку в социальной сети TikTok.

"Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками", - отметил Навальный.

Он также выразил надежду на освобождение, поскольку снаружи тюрьмы "много хороших людей".

Напомним, ранее у Навального опубликовали расследование о дворце Путина на Черном море, который обошелся в 100 млрд российских рублей.

У Путина отрицают, что этот дворец принадлежит президенту России.