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Нацполіція бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні

Автор: Анастасия Рокитна

Голова Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував обстріл консультсва Азербайджану в Харкові. Нацполіція бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії в Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Також він пообіцяв, що поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до цього злочину.

"Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного", - заявив Клименко.

Нагадаємо, вночі консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. В результаті були пошкоджені скло та вхідні двері. Постраждалих людей в результаті стрілянини немає.

Після цього Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило у цьому вірмен. У МЗС заявили, що азербайджанські правоохоронні органи будуть співпрацювати з українськими для притягнення до відповідальності винних у обстрілі.

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