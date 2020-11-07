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У Харкові обстріляли будівлю консульства Азербайджану

Новость на русском → Харків, Субота 07 листопада 2020 12:13
У Харкові обстріляли будівлю консульства Азербайджану Фото: місце стрілянини (azconsulate.com.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану в Харкові. Було зроблено 6 пострілів.

Про це повідомила прес-служба консульства.

Це сталося сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі. Було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7.

В результаті були пробиті вікно і вхідні двері. В офісі нікого не було, постраждалих немає.

У Харкові обстріляли будівлю консульства АзербайджануФото: місце стрілянини (azconsulate.com.ua)

Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

Поліція відкрила кримінальну справу. Поліцейські Київського мікрорайону міста Харкова ведуть розслідування.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на звинувачення кінорежисера Сарика Андреасян про військову допомогу, яку нібито надає Україна Азербайджану, який веде бойові дії в Нагірному Карабасі.

Він обурений тим, що кінорежисер вирішив зробити таку заяву і заявив, що Україна ніколи не виступала за ескалацію конфлікту.

Ще раніше Азербайджан просив Україну не допустити виїзду етнічних вірмен в Карабах.

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