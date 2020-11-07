МЗС Азербайджану звинуватив вірмен в обстрілі консульства в Харкові

Вночі в Почесне консульство Азербайджану в Харкові було зроблено 6 пострілів. Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило у цьому вірмен.

Про це повідомляє прес-служба МЗС країни.

Країна рішуче засуджує такі дії. У МЗС заявили, що азербайджанські правоохоронні органи будуть співпрацювати з українськими для притягнення до відповідальності винних у обстрілі.

"З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше Почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. В результаті були пошкоджені скло та вхідні двері. Постраждалих людей в результаті стрілянини немає.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на звинувачення кінорежисера Саріка Андреасяна в постачанні зброї армії Азербайджану. Він був обурений і заявив, що Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб.