Народовладдю бути. Рада остаточно схвалила закон про референдум

Сьогодні Верховна рада схвалила у другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Йдеться про законопроект №3612.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До другого читання в документ надійшло 1 386 правок.

За його прийняття проголосували 255 нардепів.

Які питання розглядатимуть на референдумі

Предметом можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

загальнодержавного значення;

про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

На референдум не можуть виносити питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Основним законом до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Електронне голосування

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронні голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронні голосування повинні набрати чинності з початком роботи даної системи.

Головне юруправління Ради звертає увагу, що регулювання референдумних процедур, пов’язаних з електронним голосуванням, у законі прописано фрагментарно. У документі не врегульовано:

який електронний документ має заповнити виборець у випадку електронного голосування (голосуючи у звичайному порядку виборець заповнює паперовий бюлетень);

яким чином дільнична комісія буде перевіряти особу виборця;

яким чином буде забезпечено таємність голосування;

як має діяти виборець і зазначена дільнична комісія, якщо виборець зробив помилку і не зміг проголосувати;

чи можливе надання допомоги виборцю, який внаслідок інвалідності та/або стану здоров'я не може самостійно здійснити електронне голосування.

Крім того, Венеційська комісія та БДІПЛ рекомендували виключити е-голосування із проекту закону і відрегулювати його пізніше на глобальному рівні за допомогою окремого закону.

Про призначення референдумів

Всеукраїнський референдум про зміну території України - це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення про затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, прийнятого ВР.

Він призначається постановою парламенту.

Питання всеукраїнського референдуму пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

Референдум про затвердження змін до розділів Конституції призначає президент. На ньому затверджується законопроект про відповідні зміни в Конституцію, який до цього прийняла Рада відповідно до Основного закону.

Референдум за народною ініціативою проголошується президентом на вимогу не менш як трьох мільйонів українців. Питанням цього референдуму може бути й втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Текст законопроекту про припинення дії законом України або окремими його положеннями, який пропонується винести на такий референдум, не може бути змінений після того, як його затвердить більшість зареєстрованих учасників зборів щодо проведення такого референдуму.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пригрозив народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів РБК-Україна, що це не закон про референдум, а "закон про маніпулювання громадською думкою".