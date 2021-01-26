Народовластию быть. Рада окончательно приняла закон о референдуме

Сегодня Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум. Речь идет о законопроекте №3612.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Ко второму чтению в документ поступило 1386 поправок.
За его принятие проголосовали 255 нардепов.
Предметом могут быть вопросы:
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
На референдум не могут выносить вопрос:
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.
Главное юруправление Рады обращает внимание, что регулирование референдумных процедур, связанных с электронным голосованием, в законе прописано фрагментарно. В документе не урегулировано:
Кроме того, Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендовали исключить е-голосование из проекта закона и отрегулировать его позже на глобальном уровне с помощью отдельного закона.
Всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.
Он назначается постановлением парламента.
Вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".
Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции назначает президент. На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада согласно Основному закону.
Референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев. Вопросом этого референдума может быть и потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.
Текст законопроекта о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений, который предлагается вынести на такой референдум не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания о проведении такого референдума.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.
Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".