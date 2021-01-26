Народовластию быть. Рада окончательно приняла закон о референдуме

Сегодня Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум. Речь идет о законопроекте №3612.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Ко второму чтению в документ поступило 1386 поправок.

За его принятие проголосовали 255 нардепов.

Какие вопросы будут рассматривать на референдуме

Предметом могут быть вопросы:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

На референдум не могут выносить вопрос:

противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Электронное голосование

Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.

Главное юруправление Рады обращает внимание, что регулирование референдумных процедур, связанных с электронным голосованием, в законе прописано фрагментарно. В документе не урегулировано:

какой электронный документ должен заполнить избиратель в случае электронного голосования (голосуя в обычном порядке избиратель заполняет бумажный бюллетень)

каким образом участковая комиссия будет проверять личность избирателя;

каким образом будет обеспечена секретность голосования;

как должен действовать избиратель и указанная участковая комиссия, если избиратель сделал ошибку и не смог проголосовать;

возможно ли предоставление помощи избирателю, который в результате инвалидности и/или состояния здоровья не может самостоятельно осуществить электронное голосование.

Кроме того, Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендовали исключить е-голосование из проекта закона и отрегулировать его позже на глобальном уровне с помощью отдельного закона.

О назначении референдумов

Всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.

Он назначается постановлением парламента.

Вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".

Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции назначает президент. На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада согласно Основному закону.

Референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев. Вопросом этого референдума может быть и потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.

Текст законопроекта о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений, который предлагается вынести на такой референдум не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания о проведении такого референдума.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".