RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нардеп від "Слуги народу" склав мандат

Автор: Юлія Струк

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата. Він складає мандат у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна в Івано-Франківській області.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Складаю депутатські повноваження у зв'язку з обранням мене на посаду Надвірнянського міського голови Надвірнянського району Івано-Франківської області", - зазначив парламентар.

Популярні новини

За нього віддали голоси 62,24% виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місцевих виборах в Україні балотуються 56 чинних народних депутатів. Зокрема, 36 людей йдуть в обласні ради, 18 осіб - у міські ради, чотири - в райради.

При цьому жоден народний обранець не хотів стати депутатом сільської (селищної) ради.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді України з'явився ще один народний депутат. Присягу нардепа прийняв Андрій Шараскін.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мандатСлуга народа