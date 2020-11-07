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Нардеп от "Слуги народа" сложил мандат

Автор: Юлия Струк

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата. Он сложил мандат в связи с избранием его на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Снимаю с себя депутатские полномочия в связи с избранием меня на должность Надвирнянского городского главы Надвирнянского района Ивано-Франковской области", - отметил парламентарий.

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За него отдали голоса 62,24% избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что на местных выборах в Украине баллотируются 56 действующих народных депутатов. В частности, 36 человек идут в областные советы, 18 человек - в городские советы, четыре - в райсоветы.

При этом ни один народный избранник не хотел стать депутатом сельского (поселкового) совета.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде Украины появился еще один народный депутат. Присягу нардепа принял Андрей Шараскин.

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