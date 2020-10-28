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НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 18:05
НАЗК закриває реєстр електронних декларацій Фото: глава НАЗК Олександр Новіков (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Маріанна Присяжнюк

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) закриває реєстр електронних декларацій. Це пов'язано з рішенням Конституційного суду.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в НАЗК.

"Так, ми сьогодні закриваємо реєстр", - сказав джерело.

Рішення про закриття реєстру викликано постановою Конституційного суду визнати незаконними повноваження НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікти інтересів.

У рішенні суд підкреслює, що будь-які форми і методи контролю у вигляді перевірок, моніторингу і т. д. функціонування і діяльності судів і суддів повинні реалізовуватися тільки органами судової влади і виключати створення таких органів в системі як виконавчої, так і законодавчої влади.

У вівторок НАПК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Сьогодні Конституційний суд заявив про багатомісячний тиск з боку НАПК і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Звернення було направлено до президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністру.

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