НАЗК просить Зеленського відхилити закон про відповідальність за брехню у деклараціях

Голова Національного агентство з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав президента Володимира Зеленського ветувати ухвалений сьогодні закон 4460-д про відповідальність за брехню в деклараціях. Новіков надіслав президенту відповідного листа.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Facebook.

У листі Новіков зазначив, що цей законопроект не передбачає позбавлення волі для тих, хто умисно не подає електронну декларацію або умисно не зазначає у ній недостовірні відомості.

"Таким чином, ці діяння Верховна рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття", - пояснили в НАЗК.

Фото: лист Олександра Новікова (facebook.com/NAZKgov)

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала повернення відповідальності за недостовірне декларування. Депутати схвалили законопроект 4460-д, який був компромісним та передбачає пом'якшення відповідальності.

Як писало РБК-Україна, у Зеленського заявили, що закон 4460-д буде тимчасовим, адже президент наполягає, щоб порушників саджали за ґрати.