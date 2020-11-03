У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного суду

Рішення Конституційного суду дозволило топ-чиновникам не повідомляти про суттєві зміни в майновому стані. Поки це питання не буде врегульовано, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про такі зміни.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

"Звільнення від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані - це "зелене світло" чиновникам приховати свій стан, уникнути відповідальності та продовжувати діяти в приватних інтересах, замість того, щоб працювати на благо держави за гроші платників податків", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

До рішення КСУ посадові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, були зобов'язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат повідомити про це НАЗК.

"Істотною зміною в майновому стані вважаються дохід, майно або витрати (витрати), що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік)", - пояснили в НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таким рішенням були заблоковані понад 100 кримінальних справ за цією статтею.

Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. Він вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Раніше РБК-Україна писало, що судді Верховного суду розповіли, що рішення КСУ може бути підставою для перегляду справ за винятковими обставинами.