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В Євросоюзі закликали Верховну раду знайти "розумне рішення" по КСУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 13:49
В Євросоюзі закликали Верховну раду знайти "розумне рішення" по КСУ Фото: Матті Маасікас (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз стурбований рішеннями Конституційного суду України. У ЄС закликали Верховну раду знайти розумне рішення для виходу з ситуації, що склалася навколо КСУ.

Про це в Twitter заявив представник ЄС в Україні Матті Маасікас.

В Євросоюзі підтримують обіцянку президента Володимира Зеленського провести ґрунтовну судову реформу.

"Основні моменти: стурбовані ситуацією після рішення Конституційного суду. Закликаємо всі партії, зокрема Верховної ради, знайти розумне рішення після термінових дій, прийнятих Володимиром Зеленським і Кабміном", - написав Маасікас.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таким рішенням були заблоковані понад 100 кримінальних справ за цією статтею.

Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав загрозою нацбезпеці. Він вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Раніше у Європарламенті підтримали реакцію Зеленського на рішення КСУ.

Також РБК-Україна писало, що США закликав українську владу знайти рішення кризи пов'язаного з КСУ.

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