НАЗК направило до суду протоколи щодо Тупицького через ділянку в Криму

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відправило до суду протоколи адміністративного справи по володінню відстороненим головою Конституційного суду Олександром Тупицьким землею в окупованому Криму. Тепер суд обере покарання.

У повідомленні сказано, що глава агентства НАЗК направив матеріали в Голосіївський суд Києва. Дата та час засідань поки невідомі. Протоколи у справі були складені 8 лютого цього року.

Нагадаємо, Олександра Тупицького в НАЗК склали два адміністративні протоколи за ознаками корупції. Зокрема, за незадекларований ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

Ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Тупицкому запит, щоб він пояснив, чому не вказав ділянку в Криму, оформлений по російському законодавству. За це порушення повинні були скласти на нього протокол.

А 27 жовтня КСУ визнав неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи, що свідчить про те, що Тупицький приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Після того, як Верховна рада відновила це право, НАЗК склало на суддю два протоколи.

Також повідомляється, що в Єдиному реєстрі довіреностей є документ, яким у листопаді 2018 року Тупицький уповноважив когось бути його представником як власника кількох об'єктів, у тому числі ділянки в Криму. Дані про це ділянці відсутні в Державному земельному кадастрі України. Але в російському реєстрі є відомості про те, що 19 липня 2018 ода суддя придбав право власності на ділянку.

Крім цього, РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Справу порушили за фактом вчинення свавілля головою КСУ.