НАПК направило в суд протоколы по Тупицкому из-за участка в Крыму

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) отправило в суд протоколы административного дела по владению отстраненным главой Конституционного суда Александром Тупицким землей в оккупированном Крыму. Теперь суд изберет наказание.

В сообщении сказано, что глава агентства НАПК направил материалы в Голосеевский суд Киева. Дата и время заседаний пока неизвестны. Протоколы по делу были составлены 8 февраля этого года.

Напомним, на Александра Тупицкого в НАПК составили два административных протокола по признакам коррупции. В частности, за незадекларированный участок в оккупированном Крыму и за конфликт интересов.

Еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос, чтобы он объяснил, почему не указал участок в Крыму, оформленный по российскому законодательству. За это нарушение должны были составить на него протокол.

А 27 октября КСУ признал неконституционным право НАПК составлять админпротоколы, что свидетельствует о том, что Тупицкий принимал решение в условиях реального конфликта интересов. После того, как Верховная рада возобновило это право, НАПК составило на судью два протокола.

Также сообщается, что в Едином реестре доверенностей имеется документ, которым в ноябре 2018 года Тупицкий уполномочил кого-то быть его представителем как собственника нескольких объектов, в том числе участка в Крыму. Данные об этом участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. Но в российском реестре есть сведения о том, что 19 июля 2018 ода судья приобрел право собственности на участок.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Дело возбудили по факту совершения самоуправства главой КСУ.