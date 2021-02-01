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Початок нового етапу відносин: Кулеба вперше поговорив з новим держсекретарем США

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Кулеба назвав це "початком нового дня у відносинах" Києва та Вашингтону.

Про це міністр написав на сторінці у Twitter.

За словами Кулеби, під час розмови з Блінкеном була підтверджена важливість стратегічного партнерства України та США, а також домовилися зробити його більш амбітним.

"У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив він.

Нагадаємо, Кулеба одним із перших привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США. Міністр заявляв, що Україна розраховує на зміцнення партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Як писало РБК-Україна, Сенат США підтримав кандидатуру Блінкена на посаду очільника Держдепу 26 січня. Блінкена запропонував президент США Джо Байден.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДмитро Кулеба