Сенат США підтримав кандидата Байдена на посаду держсекретаря

Сенат США підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру на посаду державного секретаря. Американський Держдеп очолить давній соратник 46-го президента Ентоні Блінкен.

Засідання Сенату транслювалося в YouTube.

Під час слухань Блінкен заявив, що США будуть серйозно ставитися до викликів з боку Росії, однак адміністрація Байдена планує продовжити стратегічний договір з Москвою про скорочення ядерного озброєння (СНО-3).

Також він висловився про необхідність перегляду зовнішньої політики США, яка проводилася адміністрацією попереднього президента Дональда Трампа, включно з виходом з ядерної угоди з Іраном.

Чим займеться Блінкен на посаді

Після очолення Держдепу Блінкену, крім продовження угоди СНО-3 з РФ та відновлення ядерної угоди з Іраном, доведеться зайнятися:

відновленням відносин з союзниками, які були багато в чому ослаблені під час президентства Трампа;

поверненням США до активної роботи у ВООЗ та Паризькій кліматичній угоді;

аналізом угод США з "Талібаном" щодо врегулювання в Афганістані;

вивченням можливості допомоги іншим країнам вакциною від коронавірусу;

пошуком нових підходів до Північної Кореї.

Нагадаємо, до затвердження кандидатури Блінкена американським Держдепом керував відомий дипломат Деніел Сміт. Байден призначив його тимчасовим держсекретарем у перший день свого президентства.