Сенат США підтримав кандидата Байдена на посаду держсекретаря
Сенат США підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру на посаду державного секретаря. Американський Держдеп очолить давній соратник 46-го президента Ентоні Блінкен.
Засідання Сенату транслювалося в YouTube.
Під час слухань Блінкен заявив, що США будуть серйозно ставитися до викликів з боку Росії, однак адміністрація Байдена планує продовжити стратегічний договір з Москвою про скорочення ядерного озброєння (СНО-3).
Також він висловився про необхідність перегляду зовнішньої політики США, яка проводилася адміністрацією попереднього президента Дональда Трампа, включно з виходом з ядерної угоди з Іраном.
Чим займеться Блінкен на посаді
Після очолення Держдепу Блінкену, крім продовження угоди СНО-3 з РФ та відновлення ядерної угоди з Іраном, доведеться зайнятися:
- відновленням відносин з союзниками, які були багато в чому ослаблені під час президентства Трампа;
- поверненням США до активної роботи у ВООЗ та Паризькій кліматичній угоді;
- аналізом угод США з "Талібаном" щодо врегулювання в Афганістані;
- вивченням можливості допомоги іншим країнам вакциною від коронавірусу;
- пошуком нових підходів до Північної Кореї.
Нагадаємо, до затвердження кандидатури Блінкена американським Держдепом керував відомий дипломат Деніел Сміт. Байден призначив його тимчасовим держсекретарем у перший день свого президентства.