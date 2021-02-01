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Начало нового этапа отношений: Кулеба впервые поговорил с новым госсекретарем США

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Кулеба назвал это "началом нового дня в отношениях" Киева и Вашингтона.

Об этом министр написал на странице в Twitter.

По словам Кулебы, во время разговора с Блинкеном была подтверждена важность стратегического партнерства Украины и США, а также договорились сделать его более амбициозным.

"В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил он.

Напомним, Кулеба одним из первых поздравил Блинкена с назначением на должность госсекретаря США. Министр заявлял, что Украина рассчитывает на укрепление партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Как писало РБК-Украина, Сенат США поддержал кандидатуру Блинкена на должность главы Госдепа 26 января. Блинкена предложил президент США Джо Байден.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий Кулеба