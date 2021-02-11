RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Молдові провалилося призначення прем'єра. Кандидат Санду набрала 0 голосів

Автор: РБК-Україна

Парламент Молдови не підтримав призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицею. За кандидата, яку висунула президент Майя Санду, не проголосував жоден депутат.

Про це пише Newsmaker.

Популярні новини
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито" 09 лютого 2021
Як США будуть вибудовувати відносини з Україною при Байдені: формат може змінитися 09 лютого 2021
У Путіна відповіли Зеленському щодо "Супутника V": іншим дістанеться більше 09 лютого 2021
У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності 09 лютого 2021
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень 09 лютого 2021

Повідомляється, що деякі депутати покинули засідання парламенту відразу після того, як Гаврилиця почала представляти програму уряду. Вона, у свою чергу, заявила, що кандидати в міністри - чесні і непідкупні люди, а ті, хто сидить в парламенті, давно не представляють молдаван. Крім того, вона заявила, що партія PAS вимагає розпустити парламент.

Під час запитань Гаврилиці до парламенту прийшов екс-президент і лідер ПРСМ Ігор Додон, який запропонував кандидатуру Маріанни Дурлештяну як нового прем'єра. У підсумку в засіданні оголосили перерву, після якого стало відомо про створення нової коаліції в парламенті для голосування за Дурлештяну. До коаліції увійшли ПСРМ, партія "Шор", група Pentru Moldova - всього 54 депутати.

При голосуванні уряд Гаврилиці набрав 0 голосів. Примітно, що раніше президент Майя Санду закликала відхилити її кандидата, щоб прискорити розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Зазначимо, з нового року обов'язки прем'єра Молдови виконує Ауреліу Чокой.

Нагадаємо, раніше Санду запропонувала створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МолдоваправительствоМая Санду
Читайте також
Уряд хоче позбутися частини повноважень: хто їх отримає
Прогноз погоди