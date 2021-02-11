У Молдові провалилося призначення прем'єра. Кандидат Санду набрала 0 голосів

Парламент Молдови не підтримав призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицею. За кандидата, яку висунула президент Майя Санду, не проголосував жоден депутат.

Повідомляється, що деякі депутати покинули засідання парламенту відразу після того, як Гаврилиця почала представляти програму уряду. Вона, у свою чергу, заявила, що кандидати в міністри - чесні і непідкупні люди, а ті, хто сидить в парламенті, давно не представляють молдаван. Крім того, вона заявила, що партія PAS вимагає розпустити парламент.

Під час запитань Гаврилиці до парламенту прийшов екс-президент і лідер ПРСМ Ігор Додон, який запропонував кандидатуру Маріанни Дурлештяну як нового прем'єра. У підсумку в засіданні оголосили перерву, після якого стало відомо про створення нової коаліції в парламенті для голосування за Дурлештяну. До коаліції увійшли ПСРМ, партія "Шор", група Pentru Moldova - всього 54 депутати.

При голосуванні уряд Гаврилиці набрав 0 голосів. Примітно, що раніше президент Майя Санду закликала відхилити її кандидата, щоб прискорити розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.