У Молдові провалилося призначення прем'єра. Кандидат Санду набрала 0 голосів

Парламент Молдови не підтримав призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицею. За кандидата, яку висунула президент Майя Санду, не проголосував жоден депутат.
Про це пише Newsmaker.
Повідомляється, що деякі депутати покинули засідання парламенту відразу після того, як Гаврилиця почала представляти програму уряду. Вона, у свою чергу, заявила, що кандидати в міністри - чесні і непідкупні люди, а ті, хто сидить в парламенті, давно не представляють молдаван. Крім того, вона заявила, що партія PAS вимагає розпустити парламент.
Під час запитань Гаврилиці до парламенту прийшов екс-президент і лідер ПРСМ Ігор Додон, який запропонував кандидатуру Маріанни Дурлештяну як нового прем'єра. У підсумку в засіданні оголосили перерву, після якого стало відомо про створення нової коаліції в парламенті для голосування за Дурлештяну. До коаліції увійшли ПСРМ, партія "Шор", група Pentru Moldova - всього 54 депутати.
При голосуванні уряд Гаврилиці набрав 0 голосів. Примітно, що раніше президент Майя Санду закликала відхилити її кандидата, щоб прискорити розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.
Зазначимо, з нового року обов'язки прем'єра Молдови виконує Ауреліу Чокой.
Нагадаємо, раніше Санду запропонувала створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна.