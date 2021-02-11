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В Молдове провалилось назначение премьера. Кандидат Санду набрала 0 голосов

Автор: РБК-Украина

Парламент Молдовы не поддержал назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. За кандидата, которую выдвинула президент Майя Санду, не проголосовал ни один депутат.

Об этом пишет Newsmaker.

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Сообщается, что некоторые депутаты покинули заседание парламента сразу после того, как Гаврилица начала представлять программу правительства. Она, в свою очередь, заявила, что кандидаты в министры - честные и неподкупные люди, а те, кто сидит в парламенте, давно не представляют молдаван. Кроме того, она заявила, что партия PAS требует распустить парламент.

Во время вопросов Гаврилице в парламент пришел экс-президент и лидер ПРСМ Игорь Додон, который предложил кандидатуру Марианны Дурлештяну как нового премьера. В итоге в заседании объявили перерыв, после которого стало известно о создании новой коалиции в парламенте для голосования за Дурлештяну. В коалицию вошли ПСРМ, партия "Шор", группа Pentru Moldova - всего 54 депутата.

При голосовании правительство Гаврилицы набрало 0 голосов. Примечательно, что ранее президент Майя Санду призывала отклонить ее кандидата, чтобы ускорить роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Отметим, с нового года обязанности премьера Молдовы исполняет Аурелиу Чокой.

Напомним, ранее Санду предложила создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина.

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Новости Украины МолдоваправительствоМайя Санду
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