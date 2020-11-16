Молдова буде будувати дружні відносини з Україною, - Санду

Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. В тому числі і з Україною.
Про це вона повідомила на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Вона розповіла про зовнішньополітичні плани.
"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будемо будувати дружні відносини, включаючи Румунію і Україну", - сказала Санду.
Новообраний президент сказала, що буде також продовжувати діалог з Росією і США.
Нагадаємо, чинний молдавський лідер Додон привітав свою опонентку Майю Санду з перемогою на виборах і попросив людей не виходити на протести. Втім, після цього він сказав, що має намір у суді оскаржити результати виборів президента Молдови.
За підсумками підрахунку 100% бюлетнів, лідирує Санду з 57,75% голосів виборців, Додон набрав 42,25% голосів.
До цього Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови.