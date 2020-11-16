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Молдова буде будувати дружні відносини з Україною, - Санду

Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. В тому числі і з Україною.

Про це вона повідомила на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона розповіла про зовнішньополітичні плани.

"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будемо будувати дружні відносини, включаючи Румунію і Україну", - сказала Санду.

Новообраний президент сказала, що буде також продовжувати діалог з Росією і США.

Нагадаємо, чинний молдавський лідер Додон привітав свою опонентку Майю Санду з перемогою на виборах і попросив людей не виходити на протести. Втім, після цього він сказав, що має намір у суді оскаржити результати виборів президента Молдови.

За підсумками підрахунку 100% бюлетнів, лідирує Санду з 57,75% голосів виборців, Додон набрав 42,25% голосів.

До цього Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови.

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