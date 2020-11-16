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Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной, - Санду

Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости строить дружеские отношения со странами. В том числе и с Украиной.

Об этом она сообщила на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Она рассказала о внешнеполитических планах.

"Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину", - сказала Санду.

Новоизбранный президент сказала, что будет также продолжать диалог с Россией и США.

Напомним, действующий молдавский лидер Додон поздравил свою оппонентку Майю Санду с победой на выборах и попросил людей не выходить на протесты. Впрочем, после этого он сказал, что намерен в суде обжаловать результаты выборов президента Молдовы.

По итогам подсчета 100% бюллетеней, лидирует Санду с 57,75% голосов избирателей, Додон набрал 42,25% голосов.

До этого Додон анонсировал серьезные изменения во внутренней политике Молдовы.

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