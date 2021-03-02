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Голова Євроради: Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 15:37
Голова Євроради: Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником Фото: Шарль Мішель (facebook com CharlesMichel)
Автор: Андрій Василюк

Росія є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроки до миру санкції ЄС проти неї будуть продовжені.

Про це на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Нажаль, Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження Мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - сказав Мішель.

Мішель також назвав війну на Донбасі реальністю, за яку соромно. За його словами, Європейський союз робить все можливе, щоб на Донбасі настав мир.

Він зазначив, що на Донеччині продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

Голова Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пов'язав загострення на Донбасі з введенням санкцій проти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також РБК-Україна писало, що представник ОРДЛО Сергій Гармаш заявив, що українська делегація в ТКГ на сьогоднішніх переговорах зазнала тиску з боку представника ОБСЄ.

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