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ОБСЄ тисне на Україну для обговорення плану "республік Донбасу", - Гармаш

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 14:29
ОБСЄ тисне на Україну для обговорення плану "республік Донбасу", - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з Донбасу на сьогоднішніх переговорах піддалася тиску з боку представника ОБСЄ. Зокрема, він наполягав на обговоренні мирного плану, запропонованого окупантами.

Про це у Facebook повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш.

За його словами, на засіданні політичної підгрупи дали слово так званим "експертам" з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"За весь час сьогоднішніх консультацій (а я пішов хвилин за 10 до закінчення цього фарсу) представник Росії говорив секунд 30. В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не член ТКГ і це пряме порушення мінських угод", - додав Гармаш.

Нагадаємо, раніше українська делегація заявляла, що Росія намагається продавити питання залучення своїх миротворців для врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому мова йде про участь росіян у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню, в якому вони перебували в перші роки конфлікту. До цього Київ наполягав на їх поверненні в цей формат.

Зазначимо, Гармаш прогнозує, що у України є можливість повернути контроль над окупованим Донбасом протягом найближчого десятиліття.

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