Кравчук пов'язує загострення на Донбасі з санкціями проти Медведчука

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі "ескалацією конфлікту", проте визнав, що загострення все ж відбувається. Політик пов'язав це з санкціями проти Медведчука.

"Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали та їхню пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з "Північним потоком-2", виступи Байдена і його команди. Вони зрозуміли, що ситуація не на їхню користь і почали показувати, що вони також мають силу та можуть щось зробити", - заявив Кравчук.

На думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції проти Медведчука не можна.

"Я не думаю. Це - не помста. Тому що вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна має бути "під Росією", ніколи. Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні", - зазначив голова української делегації в ТКГ.