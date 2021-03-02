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Глава Евросовета: Россия является частью конфликта на Донбассе, а не посредником

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 15:37
Глава Евросовета: Россия является частью конфликта на Донбассе, а не посредником Фото: Шарль Мишель (facebook com CharlesMichel)
Автор: Андрей Василюк

Россия является частью конфликта на Донбассе и из-за того, что она не сделала шаги к миру санкции ЕС против нее будут продолжены.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - сказал Мишель.

Мишель также назвал войну на Донбассе реальностью, за которую стыдно. По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.

Он отметил, что на Донбассе продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди.

Председатель Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук связал обострение на Донбассе с введением санкций против кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также РБК-Украина писало, что представитель ОРДЛО Сергей Гармаш заявил, что украинская делегация в ТКГ на сегодняшних переговорах претерпела давление со стороны представителя ОБСЕ.

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