МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину

Міністерство охорони здоров'я пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ буде пропонувати встановити певні обмеження в "червоній" зоні карантину. В Україні раніше обговорювали посилення карантину і перелік обмежень визначали центральна і місцева влади.

"Сьогодні ми пропонуємо ввести додатковий показник: якщо, окрім 320 на 100 тисяч населення захворюваність перевищує і територія переходить в "червоний" рівень, і на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх відсотків протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти вибирати з цього переліку протиепідеміологічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік", - заявив він.

За його словами, загалом в Україні цей показник становить 19%. Втім, є регіони, в яких такий показник становить 42%.

В "червоні" зоні пропонують дозволити роботу магазинів з 7:00 до 20:00.

Нагадаємо, в Україні обговорюють можливість створення нової "чорної" зони карантину, де будуть вводити короткочасні локдауни.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову введення в Україні загальнонаціонального локдауну.