МОЗ хоче вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів щодня до кінця року

Сьогодні в Україні можуть за добу робити 35 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. У МОЗ хочуть збільшити цей показник.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться у матеріалі "Без черги. Чи будуть приватні лабораторії тестувати на COVID-19 безкоштовно".

За його словами, у березні, коли тестували 200 зразків, люди вважали заяви МОЗ про 15 тисяч тестів за добу неможливим.

"Сьогодні ми маємо вже 35 тисяч зразків на добу. І це не межа. Ми робимо все можливе, щоб вийти на 50 тисяч, а до кінця року на 75 тисяч", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує за рахунок приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус. На залучення приватних лабораторій вже виділено 100 мільйонів гривень.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

В Україні вже підготовлений план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19.