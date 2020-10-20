Минздрав хочет выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов ежедневно до конца года

Сегодня в Украине могут за сутки делать 35 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. В Минздраве хотят увеличить этот показатель.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, говорится в материале "Без очереди. Будут ли частные лаборатории тестировать на COVID-19 бесплатно".

По его словам, в марте, когда тестировали 200 образцов, люди считали заявления Минздрава о 15 тысячах тестах за сутки невозможным.

"Сегодня у нас уже 35 тысяч образцов в сутки. И это не предел. Мы делаем все возможное, чтобы выйти на 50 тысяч, а к концу года на 75 тысяч", - заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус. На привлечение частных лабораторий уже выделили 100 миллионов гривен.

Отметим, что пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

В Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом COVID-19.